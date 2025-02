Vente OM : Un grand nom viré par l'Arabie Saoudite ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire Thibaud Vézirian, la vente de l'OM est dans les tuyaux. L'Arabie Saoudite pourrait bien prendre le contrôle du club marseillais avant le début de la saison prochaine. Ce qui veut dire que Pablo Longoria, suspendu pour une durée de quinze matchs suite à son pétage de plombs, pourrait ne plus retrouver son poste de président.

Sur Twitch, Thibaud Vézirian est régulièrement interrogé sur le dossier qui l’a placé au centre d’actualité il y a maintenant quatre ans : la vente de l’OM. Face à ses interlocuteurs, le journaliste diffuse son optimisme de tous les instants. Malgré les démenties de Frank McCourt, Vézirian assure que le club marseillais serait vendu. Et il apporte des preuves.

OM - Longoria : Il refuse de prendre sa place !

La vente de l'OM, c'est toujours d'actualité

« Une autre augmentation de capital est d’ailleurs prévue ces prochaines semaines. Selon certains experts, cela servirait possiblement à « recapitaliser la dette » avant de « céder officiellement le club ». Après la signature d’un acte de cession via fusion-acquisition signé en février 2021, puis tous les aléas politiques et économiques évoqués, qui ont causé de nombreux reports et modifications du deal scellé en coulisses, ce serait toujours un fonds mené par le Royaume saoudien, avec plusieurs partenaires, derrière le rachat de l’Olympique de Marseille » a confié Vézirian.

C'est déjà terminé pour Longoria ?

Le rachat par l’Arabie Saoudite, s’il se réalise, pourrait mettre fin au mandat de Pablo Longoria, suspendu quinze semaines par la commission de discipline de la LFP en raison de son craquage après la rencontre face à Auxerre. « Avec ces 15 matchs de suspension, il manquera toute la fin de saison, ainsi que les 4 premières journées de la prochaine. Reste à savoir où en sera l’OM à cette période-là. Qualifié en Ligue des Champions ? Sans doute. Avec de nouveaux propriétaires connus officiellement ? Peut-être. Pablo Longoria sera-t-il encore en poste ? » a lâché Vézirian.