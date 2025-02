L'OM perd Longoria, le drame est évité

Amadou Diawara

Après son coup de sang à Auxerre, Pablo Longoria a écopé de 15 matchs ferme de suspension. Heureusement pour l'OM, cette sanction est loin d'être un drame. Comme l'a affirmé Pierre Ménès, l'absence de Pablo Longoria est insignifiante, et ce, parce qu'il pourra toujours assumer ses responsabilités majeures.

Ce samedi, Pablo Longoria a craqué à Auxerre. Pas du tout satisfait par l'arbitrage de la rencontre, le président de l'OM a pesté, dénonçant de la corruption.

Longoria est suspendu 15 matchs ferme

Passé devant la commission de discipline de la LFP, Pablo Longoria a écopé de 15 matchs ferme de suspension. Mais comme l'a affirmé Pierre Ménès, cette sanction ne va pas vraiment impacter l'OM.

«Ça n'a aucune incidence sur la gestion, la direction et l'organisation»

« La sanction de Pablo Longoria ? On savait qu'il allait prendre cher. On sait aussi qu'il ne faut pas dramatiser cette sanction, puisque suspendre un président, ça n'a aucune incidence sur la gestion, la direction et l'organisation du club marseillais. Il n'a pas le droit d'aller sur le terrain, dans le vestiaire, mais il a tout à fait le droit de prendre place en tribune d'honneur et d'aller dans les salons, donc pff. Il fallait marquer le coup parce que les propos de Pablo Longoria, même s'il les a regretté, sont inadmissibles. Mais si on lui avait mis 5, 10, 15 ou 30 matchs, ça n'aurait rien changé à la destinée de l'OM », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.