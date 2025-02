Corruption - OM : Longoria reçoit une réponse cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'arbitrage de l'OM face à Auxerre a complètement faire sortir Pablo Longoria de ses gonds. Le président olympien a alors parlé de corruption, agacé par les décision de Mr Stinat. Jérémie Pignard a alors souhaité répondre à Longoria à propos de cette corruption dénoncée, expliquant que ça n'était jamais arrivé.

Existe-t-il de la corruption au sein de l'arbitrage français ? C'est ce qu'avait dénoncé Pablo Longoria en marge de la rencontre entre Auxerre et l'OM. Le président olympien avait pété les plombs suite aux décisions de Mr Stinat. Un coup de gueule sur lequel Longoria était ensuite revenu, mais qui lui a tout de même valu 15 matchs de suspension.

Aucune corruption ?

Collègue de Mr Stinat, Jérémie Pignard a répondu à Pablo Longoria à propos de cette corruption. Ainis, pour L'Equipe, l'arbitre français a notamment confié : « M'a-t-on déjà approché pour arranger un match ? Sincèrement, jamais. Cela ne m’est jamais arrivé, que ce soit en France ou sur les matches étrangers. Et je ne parle pas que de moi ».

« On est au courant de tout ce qui se passe »

« On discute entre nous. Si cela s’était produit pour l’un d’entre nous, on en aurait parlé tout de suite. On est au courant de tout ce qui se passe. On est comme une famille », a poursuivi Jérémie Pignard.