L'OM s'attaque à une famille, c'est le choc !

Pablo Longoria est désormais fixé sur son sort. Ce mercredi soir, le président de l'OM a été suspendu pour 15 matchs suite à ses propos sur l'arbitrage après Auxerre. L'Espagnol avait notamment parlé de corruption, avant de revenir ce qu'il avait dit. Le mal a toutefois été fait et dans la famille des arbitres, on n'a clairement pas apprécié.

Depuis plusieurs mois maintenant, c'est la guerre entre l'OM et l'arbitrage français. Mais pour Pablo Longoria, ce qui est arrivé à Auxerre a été la goutte de trop. Le président olympien a alors vu rouge et a fini par déraper. Longoria a alors parlé de corruption, ce qui lui a coûté cher. En effet, ce mercredi soir, il a écopé d'une suspension de 15 matchs.

« Le président de l’OM a touché à notre famille »

Arbitre français, Jérémie Pignard a répondu au coup de gueule de Pablo Longoria dans des propos accordés à L'Equipe. Il a alors fait savoir : « On est tous solidaires de Jérémy Stinat (l’arbitre d’AuxerreMarseille). Le président de l’OM a touché à notre famille, celle des arbitres. Des polémiques, il y en a toujours, et parfois à juste titre parce que l’on fait des erreurs. Mais quand c’est infondé comme ce week-end, avec en plus tout ce qui s’est passé avec sa vie privée (menaces de mort, pneus de ses véhicules crevés), les limites ont été dépassées. On a tous été choqués ».

« On ne pensait pas que de telles choses pouvaient se passer en France »

« On a voulu marquer le coup (avec une plainte en diffamation). On ne pensait pas que de telles choses pouvaient se passer en France. Cela arrive dans d’autres pays, comme la Grèce ou la Turquie. On est invités à arbitrer là-bas parce que les arbitres locaux ne sont plus en sécurité. Entre nous, on s’est toujours dit : “Ça ne touchera jamais la France, car on a des gens raisonnés”. Que des personnes aillent au domicile d’un arbitre, cela arrive dans d’autres pays, mais que ça se passe chez nous… Le terme “corruption” est fort, infondé. C’est un mot que l’on n’aime pas entendre », a ajouté Jérémie Pignard.