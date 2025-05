Masterclass de Luis Enrique : La déclaration d'amour que personne n'a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'en est plus qu'à un pas. Après avoir échoué aux portes de la finale la saison dernière, Luis Enrique a cette fois-ci pris une option pour la qualification grâce à une victoire contre Arsenal mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0). Le coach ibérique a reçu un message, surprise, qui lui fera chaud au coeur au vu des émotions communiquées. Explications.

Luis Enrique a pris sa revanche sur Mikel Arteta et Arsenal ce mardi. Victorieux des Gunners en demi-finale aller de Ligue des champions (1-0, l'entraîneur espagnol a signé une belle partition tactique qui a mise à mal ses adversaires du soir. Son travail au PSG a été remarqué par Ivan Rakitic, une vieille connaissance remontant de son temps sur le banc de touche du FC Barcelone.

Rakitic : «Il a été pour moi comme un père du football, je lui en serai reconnaissant toute ma vie»

Coach d'Ivan Rakitic entre 2014 et 2017 au FC Barcelone, Luis Enrique a laissé un très bon souvenir à l'ex-international croate. Vainqueur de la Ligue des champions avec lui au Barça en 2015, Rakitic lui a déclaré sa flamme et lui souhaite de soulever la C1 avec le PSG cette saison. « Le meilleur. Sur le plan professionnel, mais surtout sur le plan personnel. Il a été pour moi comme un père du football, je lui en serai reconnaissant toute ma vie. J'aimerais qu'il gagne la Ligue des champions avec le PSG, si ce n'est pas avec le Barça ». a assuré Rakitic à Radio Marca.

Joao Neves : «J’ai adoré ce qu’il m’a dit»

Et même huit ans plus tard, Luis Enrique semble toujours avoir la cote auprès de ses joueurs. Entraîneur de Joao Neves au PSG depuis l'été dernier et le transfert de l'international portugais de 20 ans, le coach espagnol « régale » le principal intéressé qui s'est confié à The Athletic. « Il m’a dit qu’il voulait une équipe qui défende et attaque avec 11 joueurs. J’ai adoré ce qu’il m’a dit. (...) Luis Enrique veut une équipe qui se donne à 100 % en attaque et à 120 % en défense. C’est pour cela que je suis ici et que je me régale ». Luis Enrique n'a pas perdu la main...