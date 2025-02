Vente OM : Doublé par McCourt, il boucle un deal surprise à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 20 septembre dernier, Free officialisait son partenariat avec plusieurs équipes de Ligue 1, dont l'OM. Un deal qui permet à l'opérateur de proposer plusieurs contenus exclusifs à ses clients, notamment des interviews en bord de terrain. Directeur général de Free, Nicolas Thomas est ravi de pouvoir compter l'OM parmi ses alliés.

En octobre 2016, l’OM officialisait la vente du club. Veuve de Robert Louis-Dreyfus, Margarita cédait la quasi-totalité de ses parts à l’homme d’affaires américain Frank McCourt. A cette époque, le 10Sport.com était en mesure de vous confirmer que Xavier Niel figurait parmi les candidats au rachat. Son profil figurait dans la short-list de la direction, mais son dossier n’avait pas été retenu. Ce qui n’a pas empêché le patron de Free de boucler un partenariat avec l’OM quelques années plus tard.

Free s'est rapproché de l'OM

En septembre dernier, l’opérateur officialisait son partenariat avec plusieurs équipes de Ligue 1 comme le PSG, l’OL, et donc l’OM. Le but ? Proposer des contenus exclusives comme des interviews en bord de terrain. Celles-ci sont réalisées par le journaliste Alexandre Ruiz et les deux anciens internationaux français Rio Mavuba et Ludovic Giuly. Directeur général de Free, Nicolas Thomas était de passage à Marseille. Il a pu s’exprimer sur le rapprochement opéré avec l’OM.

« C’était assez naturel »

« A Free, on a la chance de voir les choses à long terme, d’avoir une approche assez industriel et de ne pas trop se poser de questions à court terme. Marseille, c’est un coup de cœur, on est assez fan de foot dans les équipes. C’était assez naturel de nouer ce partenariat qui nous permet, à travers l’application Freefoot, de voir des buts en quasi-direct, de proposer des interviews en bord de terrain du Vélodrome. Il y a plein de contenus que l’on propose » a-t-il lâché sur le plateau de BFM Provence.