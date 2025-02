OM : L’annonce qui va régaler les Marseillais !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce jeudi, Pablo Longoria était invité au Business of Football Summit à Londres, une conférence sur l'économie du football européen organisée par le Financial Times. Le président marseillais y a défendu la Ligue 1 et a également réaffirmer ses ambitions concernant l’OM, qu’il veut installer durablement dans le top 24 en Europe.

Pablo Longoria a tenu sa promesse. Juste après l’annonce de sa suspension de 15 matchs intervenue mercredi soir, l’OM a indiqué dans un communiqué l’intention de son président de poursuivre « tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français, au niveau national et international. »

Longoria défend la Ligue 1 lors d’une conférence sur l'économie du football européen

Ce qu’il a fait ce jeudi, comme indiqué par RMC Sport. Pablo Longoria était invité au Business of Football Summit, une conférence sur l'économie du football européen organisée par le Financial Times. Au moment de sa prise de parole, le président de l’OM a mis en avant « la compétitivité du football français, ses stades modernes et des affluences en constante hausse. »

« Installer l’OM de manière stable et durable dans le top 24 européen »

Pablo Longoria a également parlé de son club, assurant qu’il était très important de donner la possibilité aux supporters de s’identifier à leur équipe afin de séduire les jeunes générations. Enfin, il a aussi réaffirmé ses grandes ambitions pour l’OM et « son objectif était d’installer l’OM de manière stable et durable dans le top 24 européen. »