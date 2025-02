Longoria viré ? L’annonce officielle de l’OM !

Arnaud De Kanel

L'OM fait à nouveau la une, mais pas pour ses performances sur le terrain. Cette fois, c’est son président, Pablo Longoria, qui est au centre des débats. À l’issue de la rencontre face à l’AJ Auxerre, le dirigeant espagnol a laissé éclater sa colère, dénonçant avec véhémence une supposée corruption en Ligue 1. Un coup de sang qui n’est pas passé inaperçu et qui lui a valu 15 matchs de suspension. A travers un communiqué, l'OM a confirmé qu'il allait poursuivre sa mission, mettant ainsi fin aux rumeurs de licenciement.

L’AJ Auxerre réalise une performance marquante cette saison en championnat. Après avoir déjà fait tomber l'OM lors du match aller, les hommes de Christophe Pélissier ont remis ça ce samedi, infligeant un cinglant 3-0 aux joueurs de Roberto De Zerbi. Une victoire éclatante qui permet aux Bourguignons de décrocher six points sur six face aux Phocéens. Si le score en lui-même est déjà un coup dur pour l’OM, la rencontre a aussi été marquée par une scène pour le moins surprenante avec le craquage de Pablo Longoria.

Longoria viré ?

En accusant l'arbitrage français de corruption, le président de l'OM s'exposait à de lourdes sanctions. Certains évoquaient même un possible licenciement suite à cette sortie de route. Mais Longoria ne sera pas viré.

«Il reste motivé et déterminé par la réussite du projet à trois ans»

« L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction rendue ce jour par la commission de discipline de la LFP à l’égard de son Président, Pablo Longoria. Le Président du directoire reste motivé et déterminé par la réussite du projet à trois ans de l'OM qu'il a impulsé l’été dernier. Pablo Longoria poursuivra également tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français, au niveau national et international », indique l'OM dans un communiqué publié ce mercredi soir. Ainsi, Pablo Longoria va donc rester le président du club phocéen, au moins pour les trois prochaines années.