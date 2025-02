OM : «Il devient c**», ça balance sur De Zerbi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les dirigeants de l'OM ont dénoncé, à l'unisson, l'arbitrage de M.Stinat lors de la rencontre face à Auxerre samedi soir. Si Pablo Longoria a tenu les propos les plus graves, Fabrizio Ravanelli et Roberto de Zerbi ont aussi évoqué un scandale. La sortie du technicien italien a choqué Vincent Moscato qui s'attendait à plus de contrôle.

La colère est grande à l’OM. Le club marseillais s’estime lésé par l’arbitrage français. L’expulsion de Derek Cornelius par M.Stinat a été la décision de trop pour Pablo Longoria, incontrôlable dans les couloirs du Stade de l’Abbé-Deschamps. Les caméras de DAZN ont capté des images montrant le dirigeant hurler à la corruption. Au micro du diffuseur officiel, Roberto de Zerbi s’est montré plus mesuré, mais son ras-le-bol était perceptible. « Je suis italien et moi, après l'OM, je n'entraînerai plus en France. C'est un problème dans le championnat français, si les Français sont satisfaits de cet arbitrage, tant mieux pour eux... Mais aujourd'hui (samedi, ndlr) c'était scandaleux. L'arbitre n'était pas serein pour arbitrer ce match » avait confié l’entraîneur de l’OM.

Moscato n'épargne pas Longoria

Sue le plateau du Super Moscato Show, Vincent Moscato ne s’attendait pas à un tel dérapage de Longoria, qui pourrait être lourdement sanctionné par la commission de discipline de la LFP. « Il n’est pas arrivé au graal des dirigeants. C’est un mec qui a des qualités, mais il faut qu’il fasse les réunions des anciens alcooliques avec Benatia. Il faut qu’il fasse un travail d’équipe, de la sophrologie » a confié l’ancien rugbyman sur RMC.

« Même De Zerbi devient con »

Au cours de son intervention, il a aussi lancé une énorme pique à Roberto de Zerbi. « Il ne faut pas se mettre autant de pression. Ce n’est pas Zelensky, relativisons. Il ne cherche pas 500M€ pour acheter des canons. Ça suffit de e prononcer comme ça. Même De Zerbi devient con, il tacle l’arbitrage » a-t-il lâché ce mardi.