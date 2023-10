Vente OM : Un démenti tombe

Thibault Morlain

En ce moment, le dossier de la vente de l'OM fait énormément parler. Frank McCourt va-t-il prochainement passer la main ? Et à qui ? Alors que le groupe CMA-CGM est annoncé comme l'un des possibles futurs repreneurs du club phocéen, la réponse de l'entreprise de Rodolphe Saadé est tombée.

Cela fait maintenant de très longs mois que certains annoncent la vente de l'OM. Toucherait-on enfin au but ? Selon différents échos, le dénouement de ce feuilleton se rapprocherait et Frank McCourt pourrait alors laisser sa place à la tête. Si on annonce l'arrivée d'investisseurs saoudiens, le groupe CMA-CGM, aujourd'hui sponsor de l'OM, pourrait également être impliqué dans le rachat selon les rumeurs.

CMA-CGM bientôt à la tête de l'OM ?

Dans une récente interview pour Thibaud Vezirian, le média Edition Marseille avait balancé que le groupe CMA-CGM, détenu par Rodolphe Saadé, était dans la course pour racheter le Vélodrome. Et l'OM par la même occasion ? « D’après mes informations, deux candidats sont fixés pour acquérir le stade : CMA-CGM et Aramco (Arabie Saoudite). La mairie avait annoncé vendre le stade au propriétaire uniquement … ».

Racheter l'OM ? C'est non