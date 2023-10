Gattuso débarque à l’OM, il valide

Hugo Chirossel

Après l'Ajax Amsterdam et Brighton, place désormais à l'AEK Athènes pour l’OM en Ligue Europa. Une équipe entraînée depuis maintenant plus d’un an par l’ancien joueur de l’Inter Milan Matias Almeyda. Présent en conférence ce jeudi, il a encensé Gennaro Gattuso et estime que l’équipe phocéenne a progressé depuis son arrivée.

Alors qu’il n’a obtenu qu’une seule victoire pour le moment depuis son arrivée à l’OM, Gennaro Gattuso espère que la seconde sera ce jeudi, à l’occasion de la réception de l’AEK Athènes. Une équipe en tête du groupe et qui reste sur une victoire et un match nul cette saison en Ligue Europa. Les Olympiens quant à eux ont été tenus en échec deux fois, contre l’Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2).

L’OM fait une annonce inquiétante pour une recrue https://t.co/YrBum21xKC pic.twitter.com/HRbPRKD1Zm — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

«Un entraîneur qui transmet beaucoup de passion et a fait progresser son équipe depuis son arrivée»

S’il n’a décroché qu’une seule victoire pour le moment avec l’OM, Matias Almeyda voit déjà une progression depuis que Gennaro Gattuso a remplacé Marcelino : « Je respecte beaucoup l'OM, j'ai de bons et de mauvais souvenirs ici. Notre adversaire a de très grands joueurs, une grande histoire, beaucoup de supporters, un entraîneur qui transmet beaucoup de passion et a fait progresser son équipe depuis son arrivée... Ce match sera une fête du football, avec deux équipes qui tentent de bien jouer », a déclaré l’entraîneur de l’AEK Athènes, dans des propos relayés par La Provence .

«Je souhaite du grand spectacle»