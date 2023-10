OM : Gattuso lance un coup de pression

Amadou Diawara

Ce jeudi, l'OM jouera son troisième match de la saison en Ligue Europa face à l'AEK Athènes, actuel leader du groupe B. Alors que l'OM est deuxième, à deux points du club grec, Gennaro Gattuso a affirmé que son équipe était dans l'obligation de remporter son prochain match au Vélodrome.

Lors des deux premières journées de la phase de groupes de la Ligue Europa, l'OM a fait deux matchs nuls contre Brighton (4ème, 1 point) et l'Ajax (3ème, 2 points). Par conséquent, le club olympien est actuellement deuxième de la poule B avec deux points, et ce, derrière l'AEK Athènes, leader avec quatre points. Pour son troisième match de C3 de la saison, l'OM va devoir se frotter au club grec au Vélodrome ce jeudi. Avant ce duel important, Gennaro Gattuso a fait passer un message clair en conférence de presse ce mercredi après-midi.

OM : Il sort du silence après son rendez-vous avec Longoria https://t.co/gxCSYAypoi pic.twitter.com/9TBLLjoLlZ — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

«On est obligés de gagner»

« Les deux matchs contre l'AEK ne seront pas forcément décisifs. Mais le match de demain est très important. Je n'aime pas quand on dit que l'OM joue bien, je veux qu'on joue bien pour remporter les matchs. C'est une motivation pour nous de pouvoir faire un bon parcours. Une série de victoires et de la continuité, c'est important » , a confié Gennaro Gattuso, le coach de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«L'OM ne peut pas se permettre de se retrouver éliminé»