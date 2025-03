Mbappé - Algérie : Grosse confirmation en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien député européen, Karim Zeribi a fait parler en raison de ses propos déplacés sur Didier Deschamps. Sur le plateau de Sud Radio, il a accusé l'actuel sélectionneur de l'équipe de France de ne pas sélectionner certains joueurs en raison de leur origine algérienne. Mais pour Thomas Guénolé, membre de la bande de Cyril Hanouna, la polémique n'a pas lieu d'être.

Dans le football français, les plaintes sont nombreuses en ce mois de mars. Après Adrien Rabiot, qui a saisi la justice suite au déploiement de banderoles insultantes, c’est au tour de la FFF de monter au créneau. L’instance dirigée par Philippe Diallo conteste les allégations de Karim Zeribi selon lesquelles Didier Deschamps n’aurait pas sélectionné Maghnès Aklouche (AS Monaco) et Rayan Cherki (OL) en raison de leur origine algérienne.

La grave accusation qui touche Deschamps

« Je pense que Didier Deschamps, c’est Bruno Retailleau. Il a un problème avec les Algériens. Maghnes Akliouche et Rayan Cherki, si tu ne les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessure (…) c’est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu’est-ce qui fait le point commun de ces garçons? Ce sont des Franco-algériens » a confié l’ancien député européen au micro de Sud Radio.

Mbappé, un contre-exemple parmi tant d'autres

Ce sujet a été discuté sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste animée par Cyril Hanouna. Présent autour de la table, Thomas Guénolé a livré son avis sur ces accusations graves, mais pas avérées selon lui. Car tout au long de son mandat, Deschamps a sélectionné des joueurs d’origine algérienne comme Kylian Mbappé ou encore Nabil Fékir, deux champions du monde en 2018.