Scandale Rabiot : Malaise en équipe de France

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite aux nombreuses menaces et insultes proférées à l’encontre d’Adrien Rabiot et de sa famille lors du dernier PSG-OM, le scandale bat son plein. Désiré Doué a été invité à prendre position sur cet épineux dossier en conférence de presse, et l’attaquant du PSG a préféré rester fuyant. De quoi provoquer un malaise dans le groupe avec Rabiot ?

Le Classique de dimanche dernier entre le PSG et l’OM continue de faire couler beaucoup d’encre en raison des banderoles et des insultes à l’encontre d’Adrien Rabiot et de sa mère. Un épisode forcément délicat à gérer pour les joueurs parisiens qui ont retrouvé le milieu de terrain de l’OM dès lundi à Clairefontaine, pour le rassemblement de l’équipe de France. Et la situation est d’autant plus compliquée pour Désiré Doué (19 ans), puisque le jeune attaquant du PSG honore sa toute première convocation avec les Bleus.

99 % : La grande annonce sur la vente de l’OM !

➡️ https://t.co/yaa2BLe7k0 pic.twitter.com/4XCvCfu9me — le10sport (@le10sport) March 16, 2025

Doué gêné sur la question Rabiot

Et forcément, lorsqu’il s’est présenté en conférence de presse mardi, Doué n’a pas échappé à une question sur le traitement reçu par Adrien Rabiot dimanche dernier lors de PSG-OM. Et l’ancien Rennais est apparu très embarrassé, refusant de prendre position malgré le scandale : « Vous m'en demandez beaucoup pour une première. Moi je suis là pour jouer au football. Je veux bien m'intégrer et bien entendre avec Adrien Rabiot et les autres joueurs afin de performer », a glissé Désiré Doué.

Le coup de gueule de Koundé

De son côté, Jules Koundé n’a pas hésité à prendre position. Et le latéral droit du FC Barcelone a dézingué les supporters du PSG pour leur comportement envers Adrien Rabiot et sa famille : « Premièrement je suis peiné pour Adrien parce que c’est injuste et inacceptable. Il y a des limites et les limites ont été clairement franchies parce qu’on s’attaque à la personne, à sa famille. Ce n’est pas acceptable. Ce genre de comportement, de banderoles ou de chants n’ont pas leur place dans le stade. J’en ai peu parlé avec Adrien parce que je me doute que ce n’est pas un moment facile et je ne voulais pas être une énième personne à lui poser la question », a lâché Koundé, forcément plus loquace que Doué sur la question.