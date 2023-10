Un champion du monde envoie un message à l’OM

Hugo Chirossel

Après deux matchs nuls face à l’Ajax Amsterdam et Brighton, l'OM reçoit l’AEK Athènes jeudi, pour son troisième match de Ligue Europa. Un club où évolue Djibril Sidibé depuis maintenant un an, après son départ de l’AS Monaco. Le champion du monde 2018 s’est dit impatient à l’idée de retrouver l’Orange Vélodrome.

Alors qu’il n’a gagné qu’un seul de ses huit derniers matchs, l’OM doit réagir jeudi, à l’occasion de la réception de l'AEK Athènes. Ce sera la troisième rencontre des Olympiens cette saison en Ligue Europa, après les matchs nuls contre l’Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2).

Sidibé a hâte de jouer contre l’OM

Ce match marquera également le retour en France de Djibril Sidibé. Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France évolue depuis un peu plus d’un an à l’AEK Athènes. Présent en conférence de presse ce jeudi, il a encensé l’OM et son stade, qu’il a hâte de retrouver.

«Dans un stade qu'on connaît tous avec une atmosphère électrique»