Inquiétude pour une recrue de l’OM, une explication tombe

Hugo Chirossel

Arrivé cet été à l’OM en provenance de l’Inter Milan, Joaquin Correa peine à convaincre depuis qu’il a posé ses valises à Marseille. Au-delà de ses performances sportives, c’est sa condition physique qui inquiète. L’attaquant de 29 ans a raté les deux dernières rencontres et ne sera pas disponible jeudi, pour la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa. On en sait un peu plus sur sa blessure.

Comme c'était le cas lors des deux dernières rencontres de l’OM, Joaquin Correa ne sera pas dans le groupe jeudi, pour la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa. Alors qu’il avait enchaîné depuis son arrivée en provenance de l’Inter Milan, l’international argentin a peu à peu disparu.

«Le couteau entre les dents», Gattuso interpelle le vestiaire de l'OM https://t.co/aY4sDfHm4f pic.twitter.com/7c2vtQ6QPh — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

«Nous sommes plus préoccupés par "Tucu" Correa»

Et les nouvelles données par Gennaro Gattuso ce mercredi en conférence de presse ne sont pas vraiment rassurantes : « Samuel Gigot revient bien mais nous sommes plus préoccupés par "Tucu" Correa qui fait des aller-retours entre le terrain et les soins. On l’a mis au repos », a déclaré l’entraîneur de l’OM.

Douleurs à la cheville pour Correa