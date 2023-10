L’OM fait une annonce inquiétante pour une recrue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets, Joaquín Correa inquiète pour son rendement mais également sa condition physique. L’attaquant argentin n’a pas disputé les deux dernières rencontres du club phocéen et sera encore absent pour affronter l’AEK Athènes ce jeudi. Gennaro Gattuso partage son inquiétude.

Arrivé à la fin du mercato estival, Joaquín Correa n’échappe pas aux critiques. L’attaquant argentin de l’OM peine en effet à convaincre, lui qui n’a pas encore trouvé le chemin des filets. De quoi faire parler dans la cité phocéenne. « Il a laissé son agressivité en Argentine , déplorait Sourigna Manomay sur Football Club de Marseille. Ce n’est pas une surprise. Lors de son arrivée, on avait eu des informations comme quoi il était nonchalant. Il est typiquement le joueur que l’on avait décrit ». Et en plus de ses performances décevantes sur le terrain, Joaquín Correa suscite des doutes concernant son physique.

Joaquín Correa encore forfait

Absent face au Havre le 8 octobre puis contre l’OGC Nice samedi dernier après la trêve internationale, Joaquín Correa, touché à une cheville, était absent de l’entraînement ce mercredi à la veille d’affronter l’AEK Athènes en Ligue Europa. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a confirmé le forfait de l’Argentin, tout en se montrant guère rassurant sur son état.

« Il fait des aller-retours entre le terrain et les soins »