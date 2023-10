Énorme désillusion pour l’OM, il raconte

Hugo Chirossel

S’il est souvent raillé pour ses performances en Ligue des champions, l'OM a malgré tout atteint deux fois la finale de la Ligue Europa ces 20 dernières années. Didier Drogba a participé à l’épopée qui avait mené les Olympiens jusqu’en finale lors de la saison 2003-2004, où ils s’étaient inclinés face à Valence. Une défaite sur laquelle l’ancien attaquant ivoirien est revenu.

Dans un entretien accordé à l’émission Zack en Roue Libre et diffusé sur Twitch , Didier Drogba est revenu longuement sur sa carrière, et forcément sur sa saison à l’OM. Une saison qui s’était conclue par une énorme déception face à Valence, en finale de la Ligue Europa, qui s’appelait auparavant la Coupe UEFA.

«Quand tu joues pour l'OM, que t'es Marseillais, tu te sens imbattable»

« Quand tu joues pour l'OM, que t'es Marseillais, tu te sens imbattable. Comme on dit là-bas, on craint degun », a commencé par déclarer Didier Drogba, dans des propos relayés par Madein Foot . Mais l’OM est tombé sur le champion d’Espagne, Valence, et a fini par s'incliner. D’autant plus que Fabien Barthez avait été exclu.

«On perd, c'était un regret»