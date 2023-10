Hécatombe avant l’OM, ils lancent un avertissement

Hugo Chirossel

Ce jeudi, l’OM reçoit l'AEK Athènes à l’Orange Vélodrome, pour son troisième match de Ligue Europa cette saison. Les Grecs, premiers de la poule, vont devoir composer avec plusieurs absences pour de cette rencontre. Ce qui n’inquiète pas Djibril Sidibé, ni son entraîneur Matias Almeyda, comme ils l’ont confié en conférence de presse.

« Les deux matchs contre l’AEK ne seront pas forcément décisifs. Mais le match de demain est très important . » Gennaro Gattuso a donné le ton ce jeudi en conférence de presse, avant la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa. L’OM, qui reste sur deux matchs nuls face à l’Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2), reçoit le premier de sa poule, pour le moment invaincu.

«On est diminué mais sûrs de nos qualités»

Présent en conférence de presse ce jeudi, Djibril Sidibé s’attend à « un match très disputé avec beaucoup d'engagement de leur part. À nous de rester rigoureux, disciplinés. La clé du match sera la concentration, on est diminué mais sûrs de nos qualités. Avant notre premier match gagné à Brighton, les trois adversaires du groupe étaient sur le papier largement meilleurs que nous », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par La Provence . En effet, l’AEK Athènes va devoir se passer de plusieurs joueurs face à l’OM.

«On joue tous les matches pour les gagner»