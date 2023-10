Le PSG obligé de faire un sacrifice pour son prochain transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Hugo Ekitike est persona non grata depuis qu'il a refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort cet été en échange de Randal Kolo Muani. Depuis cet épisode, le buteur n'a plus été observé avec le groupe professionnel et attend patiemment le prochain mercato d'hiver. Le joueur a des touches et le PSG pourrait accepter de prendre en charge une partie de son salaire.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Hugo Ekitike ne devrait pas terminer la saison au PSG. Le buteur ne rentre plus dans les plans du club de la capitale et de Luis Enrique. Le joueur paye cher sa décision de rester au PSG, alors qu'il aurait pu servir de monnaie d'échange dans le dossier Randal Kolo Muani cet été.

Ekitike a des touches pour cet hiver

Le PSG pourrait bien décider de le prêter lors du prochain mercato hivernal. En France, le LOSC serait venu aux nouvelles, mais ne serait, pour l'instant, pas allé plus loin. Par ailleurs, une équipe de Premier League serait prête à transmettre une offre en janvier prochain.

Le PSG prêt à tout pour se séparer de lui ?