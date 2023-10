PSG : Un scénario fou à prévoir pour l’avenir de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé a eu l'occasion de quitter la capitale française à de nombreuses reprises. Mais le joueur n'a eu de cesse que de repousser l'échéance. Jusqu'à quand ? Selon l'ancien chroniqueur Gilles Favard, il n'est pas impossible que l'international français prenne la décision de se retirer au PSG. D'autant que le Real Madrid serait impuissant dans ce dossier.

Kylian Mbappé. Année après année, ce nom fait les gros titres de l'actualité, notamment lors des périodes de mercato. Le joueur fait l'objet d'une cour assidue de la part du Real Madrid depuis plusieurs années. Sauf que le champion du monde 2018 n'a eu de cesse que de repousser son départ. Alors que son contrat avec le PSG prend fin en juin prochain, un nouveau dilemme s'offre à Mbappé. Mais pour Gilles Favard, l'international français ne va pas devoir compter sur le Real Madrid.

Le PSG se fait charger, Mbappé poussé au départ ? https://t.co/idZwcBk4vy pic.twitter.com/qbqwvfArQO — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Manchester City, seul danger crédible pour le PSG ?

A en croire l'ancien chroniqueur de L'Equipe du Soir , le Real Madrid n'a pas les moyens de se mêler à la lutte. « Kylian Mbappé coûte à peu près 250 M€ par an à son employeur. Il n'y a donc que deux clubs qui peuvent se payer ses services, Manchester City et le PSG. Le Real Madrid, c'est un milliard de chiffres d'affaires. Il ne peut pas investir un quart dans un seul joueur. Surtout que les autres, quand ils sauront combien touche Mbappé, voudront être augmentés » a lâché Favard.

Mbappé prêt à se retirer au PSG ? La bombe est lâchée