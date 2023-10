La priorité du mercato identifié, le PSG se lance dans une bataille

Benjamin Labrousse

Si cet été, le PSG a permis à son entraîneur Luis Enrique de bénéficier d’un effectif cohérent et fourni, le club de la capitale se retrouve orphelin de Nuno Mendes absent jusqu’en février prochain. Ainsi, Paris cherche un nouveau latéral gauche et apprécie le profil du jeune Nantais Quentin Merlin. Problème pour le PSG, le joueur de 21 ans est toujours très convoité sur le mercato.

Paris se prépare à attaquer. Après avoir emballé le dernier mercato estival, le PSG semble d’ores et déjà posséder quelques pistes concernant le prochain marché des transferts en janvier. En effet, le club de la capitale se trouve orphelin de sa jeune star Nuno Mendes, ce dernier ayant été opéré après une blessure aux ischios-jambiers. Résultat, l’international portugais devrait être indisponible jusqu’en février prochain. Et si, pour le moment, Lucas Hernandez donne pleinement satisfaction à ce poste de latéral gauche, le PSG devrait chercher à recruter une doublure au Français cet hiver selon les informations du Parisien .

Le PSG s’intéresse à Quentin Merlin

Ainsi, le PSG s’active déjà en interne. Ce mardi, nous vous révélions en exclusivité que le club parisien avait envoyé un important émissaire en Argentine ainsi qu’en Uruguay afin de prospecter une potentielle cible à ce poste d’arrière gauche. Mais Paris pourrait également recruter local, et s’intéresserait de près à Quentin Merlin selon FootMercato . Selon le média, le PSG est même venu aux renseignements auprès du FC Nantes à propos du Français de 21 ans. Si les Canaris avaient initialement fixé le prix de vente de Quentin Merlin à 10M€, ces derniers devraient rehausser leurs exigences cet hiver…

De nombreux concurrents pour le PSG