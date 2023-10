Le RC Lens vend la mèche pour son mercato d’hiver ?

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début de saison compliqué, notamment en Ligue 1, le RC Lens espère rapidement redresser la pente. Alors que les Sang et Or ont connu quelques changements au sein de leur effectif cet été, l’entraîneur Franck Haise a affirmé être satisfait des forces en présence. De là à imaginer une inactivité lensoise sur le prochain mercato ?

Le RC Lens a connu de nombreux bouleversements. Sensation de Ligue 1 la saison passée, le club lensois a perdu à la fois Loïs Openda ainsi que Seko Fofana lors du dernier mercato estival. Si cet été, plusieurs joueurs ont été recrutés afin de pallier ces départs, le mauvais début de saison des Sang et Or pourrait laisser entrevoir de nouvelles arrivées lors du mercato hivernal.

Lens prêt à recruter en janvier prochain ?

Ainsi, le RC Lens sera-t-il en mesure de boucler de nouvelles arrivées après avoir notamment mis le paquet sur Elye Wahi (recruté 30M€ en provenance de Montpellier) ? A en croire Franck Haise, le groupe mis à sa disposition semble pleinement suffisant.

« Le groupe est homogène et de qualité »