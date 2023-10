Une star vendue à cause de Mbappé ? Il lâche une réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rodrygo pourrait être le grand perdant de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon la presse espagnole, le joueur brésilien pourrait être vendue en fin de saison afin qu'il ne puisse entrer en concurrence avec le Français. Liverpool le suivrait. Mais selon le journaliste José Luis Sánchez, le Real Madrid ferait une erreur en le vendant.

On ne prend pas de risques en disant que Kylian Mbappé devrait porter le maillot du Real Madrid durant sa carrière. La question est de savoir quand. A la fin de la saison ? Ce n'est pas impossible, surtout que le joueur français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG.

PSG : Mbappé a plombé un vieux copain ! https://t.co/L8gk7ZH24m pic.twitter.com/5165OHQUIQ — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Mbappé pourrait précipiter un départ

L'arrivée de Mbappé pourrait avoir de lourdes répercussion sur le groupe madrilène. A en croire OK Diario , la première victime pourrait être Rodrygo, dans le viseur de Liverpool. Mais pour José Luis Sánchez, le Real Madrid ne doit pas céder.

« Je ne vendrais pas Rodrygo »