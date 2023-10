PSG : Le Real Madrid prêt à relancer le feuilleton Mbappé

Axel Cornic

Après les problèmes de l’été, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé semblent avoir recollé les morceaux, même si leur avenir commun n’est toujours pas acté. Cela se voit notamment sur le terrain avec les belles prestations du joueur comme face à l’AC Milan en Ligue des Champions (3-0), un match qui n’a pas du tout échappé au Real Madrid !

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé a signé son 36e but en Ligue des Champions, à seulement 24 ans. Il s’affirme ainsi de plus en plus comme l’un des attaquants les plus efficaces d’Europe et brille, alors que le PSG est toujours dans le dote pour son avenir.

PSG : Riolo s’enflamme pour un trio de choc ! https://t.co/p4dDsDKvlW pic.twitter.com/kveGid1Gow — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

L’avenir de Mbappé toujours dans le flou

En effet, Mbappé n’a toujours pas vraiment réglé ce problème. Il a annoncé cet été ne pas vouloir activer l’année supplémentaire en option présente de son contrat, ce qui est synonyme d’un départ libre en juin 2024. Une véritable catastrophe pour le PSG, qui essaie évidemment de convaincre une nouvelle fois son joueur de prolonger, après y être arrivé 2022.

Le Real Madrid en embuscade