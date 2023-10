Une star calme le PSG pour son transfert

Axel Cornic

Star de la Serie A, qu’il a remportée avec le Napoli, Victor Osimhen est l’un des attaquant les plus suivis d’Europe. Selon nos informations, Luis Campos aurait bien aimé l’avoir au Paris Saint-Germain cet été, mais pour le moment il semble assez satisfait de sa situation aux pieds du Vésuve.

L’été n’a pas été parfait pour le PSG, puisque Luis Campos a raté plusieurs coups. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que cela a notamment été le cas avec Victor Osimhen, le meilleur buteur de Serie A la saison dernière.

« Je suis très heureux à Naples »

Le Nigérien n’est pas arrivé au PSG et au micro de TV Play il a jeté un grand froid sur un éventuel transfert. « Je suis très heureux à Naples. Marquer un but est toujours une grande émotion, mais le faire avec le Napoli au Maradona c’est encore plus fort » a expliqué Victor Osimhen.

Une question de clause ?

Du côté du club napolitain, on aurait l’intention de rapidement trouver un terrain d’entente pour pouvoir prolonger la star de 24 ans. Tout devrait tourner autour de la clause de départ, puisque le Napoli souhaiterait la fixer à 200M€ selon les dernières indiscrétions, tandis qu’Osimhen la voudrait à 120M€.