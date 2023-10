Le RC Lens au cœur d’une grosse bataille pour son prochain transfert

Alexis Brunet

Le RC Lens a toujours l'habitude de travailler très bien sur le mercato, et de regarder attentivement les championnats jugés comme plus exotiques. Les Sang et Or pourraient bien signer un nouveau coup intéressant, en mettant la main sur le défenseur central mexicain, Sebastián Cáceres. Mais la concurrence s'annonce très rude pour le club de Franck Haise.

Il y a un peu plus d'un an, le RC Lens mettait la main sur Loïs Openda. Le Belge s'est tout de suite bien acclimaté à la France, et il a brillé en Ligue 1, ce qui lui a valu un transfert record vers le RB Leipzig. Pour le remplacer, Lens a décidé de miser sur Elye Wahi, et cela semble bien parti pour être là aussi une réussite.

Le RC Lens surveille Sebastián Cáceres

Le RC Lens pourrait bien être confronté à un autre cas de figure semblable dans les prochains mois. En effet, très courtisé cet été, Kevin Danso et finalement resté chez les nordistes, mais la question de son avenir va se poser de nouveau lors des prochains mercatos. D'après les informations de 90min , Lens anticipe déjà un possible départ de son défenseur, et surveille attentivement le joueur du Club América, Sebastián Cáceres.

La concurrence est rude pour Cáceres