Une star ciblée par le Real Madrid, le feuilleton Mbappé relancé ?

Thomas Bourseau

Le PSG témoigne d’un intérêt grandissant de Liverpool pour Kylian Mbappé selon la presse transalpine. Et bien que le Real Madrid n’ait clairement pas fermé le dossier Mbappé en marge du prochain mercato estival et la possibilité que le champion du monde devienne agent libre, le club merengue craquerait pour Gabriel Jesus en coulisses.

Kylian Mbappé est au cœur des spéculations cette saison concernant son avenir. Pour rappel, en juin dernier, le capitaine de l’équipe de France décidait de ne pas activer la clause pour valider la dernière année de son contrat. En ce sens, Mbappé sera agent libre à la fin de la saison actuelle… pour rejoindre le Real Madrid ?

Liverpool attendrait son heure pour Kylian Mbappé

Depuis ses débuts, Kylian Mbappé semble destiné à rejoindre le Real Madrid. Néanmoins, la Gazzetta dello Sport a dernièrement annoncé que Liverpool prévoirait de transmettre un pont d’or au clan Mbappé cet hiver afin de préparer sa venue libre de tout contrat l’été prochain. Et au Real Madrid, il semblerait que les dirigeants soient prêts à lancer une offensive pour un autre attaquant.

Polémique avec Mbappé, la FFF s’en mêle https://t.co/nOgnyZWXnW pic.twitter.com/XxyeHZqe6J — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Gabriel Jesus, nouvelle piste chaude du Real Madrid ?