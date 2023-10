Le phénomène du PSG fait aussi bien que Mbappé

Jean de Teyssière

Le Parc des Princes ne se trompe jamais. Les supporters du PSG sont connus pour donner de l'amour aux joueurs qui, selon eux, le méritent, et n'hésitent pas non plus à tancer sévèrement les joueurs qui n'ont pas une attitude irréprochable. Neymar et Lionel Messi, entre autres, s'en souviennent. Mais pour Warren Zaïre-Emery, c'est tout l'inverse, lui qui est déjà l'un des joueurs préférés du Parc des Princes, en compagnie de Kylian Mbappé.

Titulaire indiscutable au PSG, capitaine de l'équipe de France Espoirs à seulement 17 ans, une possible présence dans la liste de Didier Deschamps en novembre prochain... Warren Zaïre-Emery n'en finit plus d'impressionner en ce début de saison. Même pas majeur, le milieu relayeur parisien montre déjà une réelle personnalité sur le terrain et une maturité exemplaire, qui font de lui l'un des chouchous de Luis Enrique.

WZE a déjà convaincu tout le monde

Après avoir réussi à convaincre sans grande difficulté Luis Enrique de lui faire confiance et de l'inclure dans le onze de départ malgré son jeune âge, Warren Zaïre-Emery a également convaincu ses dirigeants grâce à deux qualités essentielles pour eux d'après Le Parisien . D'une part, Warren Zaïre-Emery est Français mais il est surtout formé au club. Après avoir vu bon nombre de ses joueurs formés au club partir exploser dans des clubs étrangers, le PSG ne veut connaître la même chose avec WZE. Et en plus, Zaïre-Emery exprime régulièrement son amour pour le club parisien...

Au Parc, le prince est Zaïre-Emery