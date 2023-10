Cette pépite du PSG a mis tout le monde d’accord

Jean de Teyssière

Deux jours après sa prestation XXL face à l'AC Milan en Ligue des Champions (3-0), au cours de laquelle il a délivré deux passes décisives, Warren Zaïre-Emery continue son ascension vertigineuse. Titulaire indiscutable au PSG, le jeune milieu relayeur de 17 ans a très vite gagné sa place dans le onze de départ parisien, convaincant Luis Enrique dès la préparation estivale.

En cette fin du mois d'octobre, Warren Zaïre-Emery compte déjà plus de titularisations que la saison dernière. Titulaire à 10 reprises cette saison avec le PSG, contre 9 sous Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery continue de progresser et de vivre un début de carrière à vitesse grand V.

Quatre joueurs indiscutables à l'arrivée de Luis Enrique

Lorsque Luis Enrique a posé ses valises au Campus PSG , l'heure était pour lui de dégager un premier onze de départ. Avec Luis Campos, le conseiller du football parisien, ils sont repartis d'une feuille blanche, pour y coucher les noms des joueurs déjà considérés dans leur esprit comme titulaires indiscutables. Selon Le Parisien , quatre noms ont été inscrits sur cette feuille : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos et Kylian Mbappé. Les sept autres membres étaient à choisir parmi les prestations des recrues ou des joueurs déjà présents dans l'effectif parisien.

Le PSG prépare un transfert à 20M€ https://t.co/zxVgcaP5tl pic.twitter.com/PLpNjcNDmO — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

WZE met tout le monde d'accord en quelques jours

En quelques jours, Luis Enrique et Luis Campos se mettent d'accord : le nom de Warren Zaïre-Emery est à rajouter parmi les quatre titulaires indiscutables. Luis Enrique le fait participer à toutes les rencontres amicales et le jeune joueur de 17 ans poursuit sur sa lancée de la fin de saison dernière. Quelques mois plus tard, le capitaine de l'équipe de France espoirs a mis tout le monde d'accord.