PSG : Le transfert de Mbappé est réclamé !

Les années passent et Kylian Mbappé reste éloigné du Real Madrid. Mais malgré les échecs qui s'accumulent, le club espagnol garde un œil sur le joueur, dont le contrat avec le PSG prend fin en juin prochain. Et selon l'avis de Predrag Mijatovic, la formation merengue a tout intérêt à se jeter sur le champion du monde 2018 en fin de saison. Il explique pourquoi.

PSG ou Real Madrid ? La question va, de nouveau, être posée à Kylian Mbappé dans les prochains mois. Et pour cause, son contrat expire en juin prochain et le joueur va devoir faire un choix. Nul doute que le PSG tentera d'étirer son bail, mais le Real Madrid compte bien s'attacher ses services sans dépenser le moindre centime.

PSG : Mbappé a plombé un vieux copain ! https://t.co/L8gk7ZH24m pic.twitter.com/5165OHQUIQ — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Le Real Madrid vise du lourd cet été

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid tentera de le recruter. Mais ce n'est pas tout puisque le nom d'Erling Haaland (Manchester City) revient dans certaines discussions. Alors Mbappé ou Haaland ? Ancien du club merengue, Predrag Mijatovic a fait son choix.

Entre Haaland et Mbappé, Mijatovic a tranché