Transfert XXL annoncé, le PSG fait peur

Axel Cornic

Grande star de la Serie A, qu’il a remporté la saison dernière avec le Napoli, Victor Osimhen pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato. La star nigérienne a en effet jeté un grand froid sur son avenir et avec un contrat qui se termine en juin 2025 son club pourrait bien décider de le vendre... avec le Paris Saint-Germain prêt à sauter sur l’occasion !

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, ainsi que celui de Kylian Mbappé qui a semblé assez probable à un moment, le PSG a décidé de totalement révolutionner son attaque. Ainsi, Luis Campos est allé chercher Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani. Mais il avait un autre nom en tête...

Flop au PSG, on connait le coupable https://t.co/8BOEMkO7G2 pic.twitter.com/mS5VEE1fFF — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Le gros regret du PSG

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Portugais a tenté de recruter Victor Osimhen jusqu’au dernier jour du mercato estival. Il connait très bien le Nigérien, puisqu'il l’avait recruté par le passé au LOSC et avait ainsi lancé sa carrière au plus haut niveau. Le Napoli réclamait toutefois pas moins de 200M€ pour celui qui a terminé meilleur buteur de la Serie A la saison dernière.

« Je suis très heureux à Naples »

Le principal intéressé s’est récemment confié sur son avenir, jetant un grand froid sur une possible arrivée du côté du PSG. « Je suis très heureux à Naples. Marquer un but est toujours une grande émotion, mais le faire avec le Napoli au Maradona c’est encore plus fort » a expliqué Victor Osimhen, lors d’un entretien accordé à TV Play .

Le Napoli craint le pire