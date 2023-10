Mercato d’hiver : Le PSG a pris sa décision, il y aura bien deux transferts en janvier !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En pleine réflexion depuis la fin du mercato estival, le PSG a pris sa décision concernant le poste de latéral gauche. Selon nos informations, Paris souhaite recruter un nouveau défenseur et sécuriser l’effectif de Luis Enrique à ce poste. Et du côté des départs, un nom est déjà sur la table.

Après un mercato estival jugé très réussi, le PSG a très rapidement mis en place une réflexion dans la perspective de l’hiver. Si Luis Campos et Luis Enrique souhaitent faire confiance durablement à l’effectif en place, en se projetant sur un groupe qui ne bougera que très peu lors des deux prochaines saisons, une question concernait le poste de latéral gauche. La fragilité de Nuno Mendes, blessé depuis avril dernier et qui ne reviendra qu’en 2024, couplée au manque de garantie de la doublure Layvin Kurzawa, incite l’état-major parisien à se pencher sur un recrutement à l’intersaison. Selon nos sources, il est désormais acté que Paris veut recruter en janvier à ce poste.

Le PSG prospecte en Amérique du Sud

Comme révélé en exclusivité par l e10sport.com le 24 octobre, le PSG a envoyé un important émissaire du club en Amérique du Sud durant la trêve internationale. Cette personne s’est rendue en Argentine et en Uruguay pour observer un profil très précis au poste de latéral gauche. Si l’identité de ce joueur n’a pas encore filtré, un nom pourrait cocher toutes les cases recherchées par Paris : Mathías Olivera (25 ans, Naples, Uruguay).

Une arrivée et le départ d’Ekitike

Comme pour le mercato estival, Luis Campos souhaite être rapide et efficace. A l’instar de Lucas Hernandez, qui a donné son accord au PSG en février 2023 pour signer l’été suivant, Paris a bon espoir de boucler un dossier le plus tôt possible pour que ce renfort intègre l’effectif dès la reprise de l’entraînement hivernal. Un transfert qui devrait impliquer un budget approchant les 20 à 30 millions d’euros. Financièrement, le club a repris des couleurs en se séparant de nombreuses stars (Messi, Neymar, Sergio Ramos, Verratti). Pour autant, Paris ne fera pas de folie. Et il faudra surveiller, du côté des départs, la vente de Hugo Ekitike. Après avoir tout refusé ces derniers mois, l’attaquant français n’entre plus dans les plans parisiens. Son départ en janvier est planifié par les dirigeants parisiens.