«C’était le bordel» : A Paris, ils jubilent après le départ de Neymar

Cet été, Neymar a quitté le PSG après six saisons afin de rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite. Un départ qui n'a pas été mal vu par les fans parisiens, bien au contraire. Mais ce ne sont pas les seuls qui se réjouissent de la situation. Les voisins du Brésilien à Bougival affichent également leur soulagement que les fêtes organisées par Neymar s'arrêtent.

Après six années au PSG, Neymar a rejoint Al-Hilal cet été. Un départ qui a réjoui certains fans parisiens, mais pas seulement. En effet, réputé pour être un fêtard, le Brésilien n'a jamais manqué l'occasion d'organiser des soirées qui ont pu agacer ses voisins à Bougival, dans les Yvelines. Le maire de la commune, Luc Wattelle, avait dénoncé le comportement « irrespectueux » du joueur. Dans les colonnes du Parisien , les anciens voisins de Neymar affichent dans leur soulagement.

«On entendait des filles crier en portugais en débouchant des bouteilles»

« C’était le bordel. On entendait des filles crier en portugais en débouchant des bouteilles. Il utilisait des grands projecteurs, on se retrouvait avec de la lumière partout, en pleine nuit », explique une ancien voisin, avant qu'une autre n'en rajoute une couche : « C’était la java tous les week-ends facilement jusqu’à 4 heures du matin. Surtout les soirs de match, l’été. Ils se mettaient dehors musique à fond… J’avais l’impression que c’était dans mon salon. On a appelé la police, sonné plusieurs fois. Mais 135 euros d’amende, à quoi cela pouvait-il servir ? On est bien content qu’il parte ! »

«C’est vrai que cela restait un locataire atypique pour le voisinage»