PSG : «Il ne faut pas faire le malin», Luis Enrique reçoit un avertissement

Après la victoire du PSG à Rennes (3-1), Luis Enrique s'était fait remarquer lors d'une interview. Visiblement très agacé par les questions d'Alexandre Ruiz, le technicien espagnol n'a pas manqué de s'en prendre au journaliste qu'il juge trop négatif. Un comportement qui n'a pas totalement plu à Christophe Dugarry qui estime que s'il veut durer, Luis Enrique devra forcément maitriser ses nerfs.

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique fait plutôt des débuts convaincants, si l'on excepte son rapport aux journalistes. En effet, après la victoire à Rennes (3-1), l'Espagnol s'était distingué en s'en prenant à Alexandre Ruiz.

Luis Enrique craque contre Alexandre Ruiz

« Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre », avait-il lancé au journaliste avant d'ajouter que « les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses ».

«Il n’y a pas besoin d’être en combat avec la presse»