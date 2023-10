Tensions au PSG, Luis Enrique reçoit un avertissement

Alexis Brunet

Ces derniers temps, Luis Enrique a commencé à être un peu méfiant vis-à-vis de la presse, et les relations entre les deux parties ne sont pas optimales. D'après Christophe Dugarry, l'Espagnol se trompe de combat, et il devrait justement apaiser le PSG, afin que cela se passe bien pour le club de la capitale.

Depuis cet été, Luis Enrique est devenu officiellement le nouveau coach du PSG. L'Espagnol est arrivé pour remplacer Christophe Galtier, et pour essayer de décrocher la Ligue des champions, lui qui l'a gagné avec le FC Barcelone en 2015.

Luis Enrique a des rapports compliqués avec les journalistes

Si l'on juge Luis Enrique sur le terrain, il en est de même en dehors. Le coach du PSG doit répondre aux sollicitations de la presse et des journalistes, et cela ne se passe pas souvent très bien. Dernier exemple en date lors d'une interview avec le journaliste Alexandre Ruiz, qui avait été compliquée. L'ancien entraîneur du FC Barcelone paraissait un peu agacé par les différentes questions.

«Il n’y a pas besoin d’être en combat avec la presse»