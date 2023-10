En guerre avec le PSG, Mbappé fait un énorme cadeau

Thibault Morlain

Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger, le PSG avait durci le ton cet été. Le club de la capitale n’avait alors pas hésité à punir son joueur, en l’envoyant avec les indésirables. Au final, ça s’est résolu entre les deux parties et Mbappé a été réintégré. Mais pour cela, le Français aurait dû consentir à de gros efforts financiers.

Dans une lettre envoyée à sa direction cet été, Kylian Mbappé a lâché une bombe. En effet, l’attaquant du PSG avait prévenu de sa volonté de ne pas prolonger jusqu’en 2025, laissant ainsi planer la menace d’un départ libre en 2024. De quoi alors déclencher la colère de Nasser Al-Khelaïfi. En public, le président du PSG avait ainsi lâché un coup de pression à Mbappé, expliquant qu’il était inconcevable qu’il parte libre. Dans l’esprit d’Al-Khelaïfi, c’était très clair : soit le Parisien prolongeait, soit il était vendu à l’occasion du dernier mercato estival.

Mbappé mis à l’écart puis réintégré par le PSG

Et après les paroles, Nasser Al-Khelaïfi est passé aux actes. Ainsi, Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger, le numéro 7 du PSG s’est retrouvé mis à l’écart. Privé de tournée en Asie, le champion du monde 2018 a été envoyé s’entraîner avec les joueurs du loft, le club de la capitale ouvrant même la porte à un départ. Une mise à l’écart qui aura duré quelques semaines, Mbappé ayant été réintégré après la 1ère journée de Ligue 1 et pouvant ainsi à cette occasion retrouver le groupe de Luis Enrique.

« Il a laissé des primes importantes »