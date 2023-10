Un transfert inattendu proposé au PSG

Arnaud De Kanel

Les pistes se sont multipliées pour le PSG lors du dernier mercato estival. De nombreux noms sont sortis dans la presse, mais pas tous. La preuve en est puisque l'agente de Mohammed Kudus a révélé que son client avait été proposé au club de la capitale avant qu'il ne signe à West Ham.

Le PSG s'est reconstruit durant l'intersaison. Un nouvel entraineur, un nouveau staff et beaucoup de nouveaux joueurs. Luis Campos voulait notamment renforcer l'effectif au milieu de terrain avec l'arrivée d'un créateur. Le Portugais a sauté sur la bonne affaire Kang-In Lee, capable de jouer un peu partout, mais il aurait très bien pu enrôler Mohammed Kudus. En effet, son agente avait proposé les services du Ghanéen au PSG.

Kudus proposé au PSG

Si la rumeur n'avait pas forcément filtré dans la presse, Mohammed Kudus aurait bien pu signer au PSG lors du dernier mercato. Son agente a dévoilé les coulisses de l'été agité de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. « Pendant tout le mercato je suis harcelée de tweets qui me disent 'il faut le proposer à Paris' ou 'pourquoi cette con*** ne le propose pas à Paris' et 'qu’est-ce qu’on attend pour qu’il vienne à Paris'. En fait, j’ai laissé couler, j’ai attendu. Et une fois que l’on a signé ailleurs, je pouvais bien dire les choses », a déclaré Jennifer Mendelewitsch à RMC Sport . Et finalement, le PSG n'avait pas donné suite.

«C’est le choix du club»