Mbappé : Le Real Madrid a un plan B ?

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses saisons, le Real Madrid essaye de mettre la main sur Kylian Mbappé. L'été prochain pourrait être enfin le moment pour le Français de rejoindre la Casa Blanca. Mais si la situation évolue, et que le champion du monde reste finalement au PSG, les Madrilènes auraient déjà un plan B. Le buteur du Feyenoord, Santiago Gimenez, serait suivi avec attention.

Comme chaque été, l'avenir de Kylian Mbappé a encore fait les gros titres. Le joueur du PSG, un temps mis à l'écart par son club, était très proche de quitter Paris. Finalement, et même s'il n'a pas prolongé, le champion du monde est toujours un joueur du club de la capitale. Cette situation ne semble pas l'affecter, car il est déjà l'auteur de dix buts, toutes compétitions confondues.

Le Real Madrid est favori pour accueillir Mbappé

L'histoire semble déjà écrite, et Kylian Mbappé paraît programmé pour un jour évoluer au Real Madrid. La Casa Blanca n'a jamais caché qu'elle aimerait faire venir le prodige français, mais malgré le retour chaque été des rumeurs, cela ne s'est toujours pas produit. Le champion du monde arrive toutefois en fin de contrat l'été prochain, et s'il ne prolonge pas, il sera alors libre de s'engager où il veut. S'il décide de rejoindre Madrid, le président Florentino Pérez réussira là l'un des plus gros coups de sa carrière de dirigeant.

Une star ciblée par le Real Madrid, le feuilleton Mbappé relancé ? https://t.co/BTSlMwVkDH pic.twitter.com/BZ9iYYxLzq — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Le Real Madrid pense à Gimenez