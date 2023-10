Cette recrue réalise son rêve au PSG, elle exulte

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kang-In Lee a quitté Majorque pour s'engager en faveur du PSG. Grâce à son transfert, le crack de 22 ans réalise son rêve de disputer la Ligue des Champions. Buteur peu après son entrée en jeu face à l'AC Milan ce mercredi soir, Kang-In Lee a fait part de son immense bonheur.

Très en vue du côté de Majorque, Kang-In Lee a tapé dans l'œil de Luis Campos. A tel point que le conseiller football du PSG a bouclé le transfert du crack de 22 ans lors du dernier mercato estival, et ce, pour une somme proche de 22M€.

«Jouer la Ligue des Champions, c'est un rêve»

Lors d'un entretien accordé à PSG TV ce mardi, Kang-In Lee a avoué que c'était un rêve pour lui de disputer la Ligue des Champions : « Jouer la Ligue des Champions, c'est un rêve. C'est la compétition phare pour tous les footballeurs. Déjà tout petit, je rêvais d'y prendre part ».

«Je suis content d’avoir pu aider l’équipe»