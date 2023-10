PSG : Désillusion pour Dembélé, Mbappé le chambre

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a encore jamais marqué sous les couleurs du PSG, Ousmane Dembélé a fait trembler les filets de Mike Maignan ce mercredi soir. Toutefois, le but de l'international français face à l'AC Milan a été annulé à cause d'une faute de Manuel Ugarte au début de l'action. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Kylian Mbappé a chambré Ousmane Dembélé.

Ce mercredi soir, le PSG affrontait l'AC Milan pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale menait 1-0, Ousmane Dembélé a bien cru qu'il avait inscrit son tout premier but sous les couleurs parisiennes à la 49ème minute de jeu. Toutefois, sa réalisation a été finalement annulée par la VAR, et ce, à cause d'une faute de Manuel Ugarte au début de l'action.

Tensions au PSG, Luis Enrique reçoit un avertissement https://t.co/SE7V1WOmrv pic.twitter.com/U5ggQmamQK — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Faux espoir pour Dembélé contre l'AC Milan

Sachant que le PSG s'est finalement imposé 3-0, Ousmane Dembélé s'est livré sur sa désillusion avec certains de ses coéquipiers dans des images captées par Canal + Foot après le coup de sifflet final. Et l'attaquant de 26 ans a admis que son but avait été refusé à juste titre. « Mais il y avait faute dix milles fois ! » , a plaisanté Ousmane Dembélé, avant que Kylian Mbappé ne le chambre.

«Pourquoi tu es parti célébrer alors ? »