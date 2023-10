L’OM récupère un chèque de 10M€ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est toujours invaincu en Ligue Europa cette saison. Deux matches nuls et une victoire, tel est le bilan de la formation entraînée par Gennaro Gattuso, actuellement en tête de son groupe. Et cela a permis au club marseillais de renflouer ses caisses. Depuis le lancement de la compétition, l'OM aurait empoché de 10M€, et le tournoi est encore loin d'être terminé...

L'OM visait la Ligue des champions cette saison. Mais battu par le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire, le club marseillais a été reversé en Ligue Europa. Tombé dans un groupe difficile, l'équipe phocéenne tient, pour l'instant, son rang. Après trois journées, l'OM est en tête de son groupe et reste sur une victoire concluante face à l'AEK Athènes (3-1) jeudi dernier.

L'OM empoche 10M€

Avec deux nuls et une victoire, l'OM affiche un bilan satisfaisant et cela a des répercussions financières. Comme indiqué par Foot Mercato , le club marseillais a déjà empoché un joli chèque. Entre la part du marketpool, les primes liées aux résultats, la prime de participation commune et la part du classement européen sur les dix saisons révolues, la formation a touché un peu plus de 10M€.

Et ce n'est pas fini...

Et ce n'est pas terminé puisque l'OM pourrait encore être récompensé par l'UEFA. En cas de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition, le club marseillais empocherait un bonus d'1,5M€. L'OM sait quoi faire...