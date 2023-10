Crise à l’OL, l’OM lance un avertissement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM va devoir enchaîner. Trois jours après sa victoire sur l'AEK Athènes en Ligue Europa (3-1), le club marseillais affrontera l'OL ce dimanche, une équipe en pleine crise et actuelle lanterne rouge. Mais malgré l'écart au classement, Gennaro Gattuso se méfie de son adversaire, entraîné par son ancien coéquipier Fabio Grosso.

L'OM ne s'arrête pas. Après une victoire concluante en Ligue Europa jeudi soir, le club marseillais retrouve la Ligue 1. Huitième au classement, l'équipe de Gennaro Gattuso affronte l'OL ce dimanche. L'OM part logiquement favori au regard des prestations des deux clubs. Car son adversaire traverse une passe difficile. Malgré l'arrivée de Fabio Grosso sur le banc, les Rhodaniens peinent à se montrer convaincants. Une nouvelle défaite pourrait enfoncer un peu plus l'OL, lanterne rouge ce samedi.

Gattuso se méfie de l'OL

Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso craint l'enchaînement, mais espère une équipe au niveau. « Je pense que c'est vrai, on s'est beaucoup dépensés contre Athènes. On a fait une préparation vidéo, tactique, mais la récupération a été l'axe principal. Lyon est stimulé, mais nous aussi, on joue chez nous, on veut gagner. L'OL a beaucoup à jouer mais nous aussi » a lâché l'entraîneur de l'OM.

