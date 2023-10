Un joueur de l’OM règle un dossier sensible avec Aubameyang

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, l'OM a obtenu deux penaltys face à l'AEK Athènes (victoire 3-1). Le premier avait été transformé par Amine Harit, le second par Jordan Veretout. Justement, l'international français était présent en conférence de presse et a annoncé qu'aucune hiérarchie n'avait été établie. Il précise toutefois que Pierre-Emerick Aubameyang est le plus à même à effectuer cet exercice.

L'OM a retrouvé le goût de la victoire en Ligue Europa. Jeudi dernier, le groupe de Gennaro Gattuso a vaincu l'AEK Athènes au Vélodrome grâce à un but inscrit par Vitinha, mais aussi grâce à deux penaltys transformés par Amine Harit, puis par Jordan Veretout.

L'OM veut s'éviter un penaltygate

Les deux joueurs de l'OM ont pris leurs responsabilités en l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, laissé de côté. Comme l'a confirmé Jordan Veretout en conférence de presse, aucune hiérarchie n'a été établie par Gennaro Gattuso. Mais l'international français ne s'en cache pas, Aubameyang est le mieux placé pour tirer les penaltys.

« Je pense qu'Aubameyang est le numéro un »