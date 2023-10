Vente OM : Il annonce un problème avec l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM sous pavillon saoudien ? Cela pourrait bientôt devenir une réalité si l'on en croit les informations de Thibaud Vézirian. Dès que Pablo Longoria aura apaisé la situation avec les supporters, l'opération pourra être finalisée. Connaisseur du football français, Gilles Favard émet toutefois quelques réserves, alors que l'attente et la pression sont grandes à Marseille.

Frank McCourt n'a pas fait d'annonce. Il n'a même pas évoqué son avenir ces dernières semaines. Pourtant, ses joueurs à la tête de l'OM seraient comptés si l'on en croit les informations du journaliste Thibaud Vézirian. Le club marseillais serait sur le point de changer de propriétaire et de passer sous pavillon saoudien à l'image d'un Newcastle il y a quelques années. En coulisses, Pablo Longoria, président de l'OM, préparerait le terrain.

Une ultime étape avant la vente de l'OM ?

« On sent que cette étape de pacification des tribunes pourrait être l’étape finale avant le grand changement. C’est toujours mieux que le club soit calme avant ce genre de choses. Mais on sent que cette étape de pacification des tribunes pourrait être l’étape finale avant le grand changement. C’est toujours mieux que le club soit calme avant ce genre de choses » a confié Thibaud Vézirian.

« Ils ne peuvent pas travailler sur le long terme »