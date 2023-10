Il annonce un «étape finale» avant la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bousculé par certains ultras il y a quelques semaines, Pablo Longoria a repris contact avec les supporters marseillais. Ces derniers jours, le président de l'OM aurait participé à une réunion. Pour quoi faire ? Et bien selon Thibaud Vézirian, le dirigeant espagnol voudrait préparer le terrain en vue d'une possible vente du club marseillais.

Ces dernières semaines, ce n'était pas l'amour fou entre les ultras de l'OM et Pablo Longoria. Certains comme Rachid Zeroual n'avaient pas hésité à réclamer son départ, parfois de manière véhémente. Afin de tenter d'apaiser la situation, le président de l'OM aurait organisé une réunion avec les groupe de supporters ces derniers jours. Une rencontre, qui a fait réagir Thibaud Vézirian.

« Pablo Longoria joue l’apaisement »

« Pablo Longoria joue l’apaisement avec cette réunion classique mais qu’il savait très suivie à l’extérieur… On comprend fatalement qu’il n’y a bien rien eu de spécial dans la fameuse réunion du lundi de crise, comme je l’avais dit dans les jours qui ont suivi... A quoi a donc pu servir cette crise ? Écarter Marcelino ? Faire diversion ? Montrer à l’extérieur que les supporters peuvent être disciplinés à Marseille ? Beaucoup de questions » a lâché le journaliste pour Team Football.

Un ultime obstacle avant la vente de l'OM ?