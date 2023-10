OM : Après le couac, Gattuso lance un avertissement

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on apprend de ses erreurs. Et pour ne plus que ça arrive, Gennaro Gattuso n'a visiblement pas hésité à hausser le ton pour prévenir ses protégés. Ainsi, alors que l'entraîneur de l'OM avait connu une grosse déconvenue qui avait amené à la défaite face à l'OGC Nice, Gattuso avait pris ses dispositions avant de jouer contre l'AEK Athènes.

Samedi dernier, l'OM s'était incliné face à Nice (1-0). Un but des Aiglons qui était intervenu obtenu suite à l'exclusion de Leonardo Balerdi. Et alors que Gennaro Gattuso voulait faire rentrer un élément défensif avant l'exécution du coup de pied arrêté, Bamo Meité n'était pas prêt pour entrer en jeu. L'arbitre a donc repris le match et l'OM a encaissé le but.

« C'est comme quand tu éduques un enfant »

Alors que ce couac avait déclenché la colère de Gennaro Gattuso sur le bord du terrain, l'entraîneur de l'OM ne veut plus que ça se reproduise. Ainsi, ce jeudi, après la rencontre face à l'AEK Athènes, Gattuso a avoué en conférence de presse : « C'est comme quand tu éduques un enfant, cela ne se fait pas en un jour. Aujourd'hui, je leur avais demandé, s'il vous plaît, soyez prêts à entrer ».

« Soyez à l'heure, préparer le maillot »