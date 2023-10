OM : Son calvaire est terminé, il envoie un message fort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vitinha a saisi sa chance. Aligné par Gennaro Gattuso lors de la rencontre face à l'AEK Athènes ce jeudi, le buteur portugais s'est montré décisif, inscrivant un but et obtenant un penalty décisif pour son équipe. Un soulagement pour celui qui demeure la recru la plus chère de l'histoire de l'OM. Après la victoire de son club (3-1), il a tenu à remercier les supporters.

Vitinha a pris sa revanche. Relégué au second plan depuis le début de la saison en raison notamment de la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur portugais n'a pas laissé passer sa chance face à l'AEK Athènes ce jeudi en Ligue Europa. La recrue la plus chère de l'histoire de l'OM a inscrit le premier but de son équipe avant d'obtenir un penalty décisif. Un soulagement pour Vitinha, mais aussi pour le vestiaire marseillais, qui a tenu à saluer sa performance.

Gattuso prépare un gros coup à l’OM https://t.co/hliU65t9mX pic.twitter.com/74ERWHwBY9 — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Le vestiaire heureux pour Vitinha

« Personne ne doute de lui, en tout cas pas nous. S’il est en manque de confiance, c’est peut-être aussi parce que les médias le disent. C’est un mec droit, il sait ce qu’il doit faire, il bosse énormément, il ne compte pas ses efforts. Aujourd’hui il est récompensé, c’est tant mieux pour lui et pour nous » a lâché Jonathan Clauss. Présent en zone mixte, Geoffrey Kondogbia a aussi eu un mot pour son coéquipier : « C’est un plus pour nous, c’est un vrai soulagement, nous qui sommes derrière lui. Quand on a un Vitinha en forme, c’est toujours un plus pour l’équipe ».

Vitinha remercie les supporters