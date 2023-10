OM : Gattuso interpelle un attaquant

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis deux mois, Vitinha a marqué ce jeudi, lors de la victoire de l’OM face à l’AEK Athènes. Après la rencontre, Gennaro Gattuso a salué la performance de l’attaquant portugais, qu'il a titularisé pour la première fois depuis son arrivée à Marseille.

Titulaire ce jeudi face à l’AEK Athènes (3-1), Vitinha a su saisir sa chance. Toujours aussi combatif, l'attaquant de l’OM a inscrit le premier but des siens. C’est également lui qui a provoqué le penalty transformé par Amine Harit et l’expulsion du gardien adverse. Une performance saluée par Gennaro Gattuso.

«Je suis très content de sa performance»

« Je suis très content de sa performance, comme je suis content de la prestation de tous mes joueurs en général. Je l'ai sorti car il y avait (Pierre-Emerick) Aubameyang sur le banc et c'était le moment de changer. Il ne faut pas oublier qu'il y a un match dans trois jours (contre Lyon) », a déclaré Gennaro Gattuso, dans des propos relayés par La Provence .

«Le moment arrive pour tout le monde»