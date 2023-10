Le buteur de l’OM jubile

Hugo Chirossel

Après des matchs nuls face à l’Ajax Amsterdam et Brighton, l’OM a décroché sa première victoire en Ligue Europa cette saison ce jeudi face à l’AEK Athènes. Un succès auquel a grandement contribué Vitinha, que Gennaro Gattuso a titularisé pour la première fois depuis son arrivée. L’attaquant portugais a confié son bonheur après la rencontre.

Alors qu’il avait systématiquement titularisé Pierre-Emerick Aubameyang jusque-là, Gennaro Gattuso s'est décidé à lancer Vitinha ce jeudi soir face à l’AEK Athènes (3-1). Un choix payant pour le technicien italien, puisque l’attaquant de l’OM a inscrit le premier but de son équipe, et a provoqué le penalty qui a amené le second.

OM : Il rétablit une vérité sur Gattuso https://t.co/rvBbsePSCO pic.twitter.com/fYWcjJVreW — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

«Un gros match»

« Un gros match, on a bien joué. L’équipe continue à travailler ensemble. Si tu travailles bien pendant beaucoup de temps, un jour tu vas gagner, c’est comme ça. Aujourd’hui on a gagné et on va continuer à travailler pour progresser », a réagi Vitinha après la rencontre, au micro de Canal+ .

«On va progresser pour mieux jouer»